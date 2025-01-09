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Израиль

Глава МИД Израиля поздравил Жозефа Ауна с избранием президентом Ливана

время публикации: 09 января 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 15:39
Глава МИД Израиля поздравил Жозефа Ауна с избранием президентом Ливана
Olivier Fitoussi/Flash90

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на своей странице в социальной сети Х опубликовал приветствие новоизбранному президенту Ливана Жозефу Ауну. В Ливане не было президента с октября 2022 года.

"Я поздравляю Ливан с избранием нового президента. Это положило конец длительному политическому кризису. Надеюсь, что выбор будет содействовать стабилизации ситуации, налаживанию добрососедских отношений и принесет ливанцев лучшее будущее", – написал он.

Аун – представитель враждебного "Хизбалле" политического лагеря. Ему предстоит заняться решением тяжелых экономических проблем Ливана, а также следить за ходом выполнения соглашений о переходе юга страны под контроль вооруженных сил и изгнанием оттуда боевиков.

Израиль
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