Глава МИД Израиля поздравил Жозефа Ауна с избранием президентом Ливана

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на своей странице в социальной сети Х опубликовал приветствие новоизбранному президенту Ливана Жозефу Ауну. В Ливане не было президента с октября 2022 года.

"Я поздравляю Ливан с избранием нового президента. Это положило конец длительному политическому кризису. Надеюсь, что выбор будет содействовать стабилизации ситуации, налаживанию добрососедских отношений и принесет ливанцев лучшее будущее", – написал он.

Аун – представитель враждебного "Хизбалле" политического лагеря. Ему предстоит заняться решением тяжелых экономических проблем Ливана, а также следить за ходом выполнения соглашений о переходе юга страны под контроль вооруженных сил и изгнанием оттуда боевиков.