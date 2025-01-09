26-летняя сиделка из Хайфы подозревается в похищении 300 тысяч у онкобольного пациента

Сиделка из Хайфы сумела завоевать доверие 77-летнего онкобольного пациента и его семьи в тот период, когда мужчина проходил госпитализацию в больнице, и была приглашена работать у него на дому частным образом. По подозрению следствия, сиделка воспользовалась тяжелым состоянием своего подопечного и обокрала его.

После получения жалобы в полиции было начато тайное расследование с использованием технологических средств. Расследованием было установлено, что подозреваемая скопировала данные кредитных карт своего подопечного и получила мошенническим путем крупные суммы денег, а также совершила покупки на сотни тысяч шекелей. Общий объем мошенничества оценивается в 300 тысяч шекелей.

После сбора доказательств подозреваемая была арестована, в ее квартире в Хайфе был произведен обыск. По завершении допроса подозреваемую поместили под стражу, вскоре против нее будет подано обвинительное заключение.