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Израиль

26-летняя сиделка из Хайфы подозревается в похищении 300 тысяч у онкобольного пациента

Полиция
время публикации: 09 января 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 15:07
26-летняя сиделка из Хайфы подозревается в похищении 300 тысяч у онкобольного пациента
Пресс-служба полиции Израиля

Сиделка из Хайфы сумела завоевать доверие 77-летнего онкобольного пациента и его семьи в тот период, когда мужчина проходил госпитализацию в больнице, и была приглашена работать у него на дому частным образом. По подозрению следствия, сиделка воспользовалась тяжелым состоянием своего подопечного и обокрала его.

После получения жалобы в полиции было начато тайное расследование с использованием технологических средств. Расследованием было установлено, что подозреваемая скопировала данные кредитных карт своего подопечного и получила мошенническим путем крупные суммы денег, а также совершила покупки на сотни тысяч шекелей. Общий объем мошенничества оценивается в 300 тысяч шекелей.

После сбора доказательств подозреваемая была арестована, в ее квартире в Хайфе был произведен обыск. По завершении допроса подозреваемую поместили под стражу, вскоре против нее будет подано обвинительное заключение.

Израиль
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