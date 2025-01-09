Генерал Жозеф Аун избран президентом Ливана

Командующий вооруженными силами Ливана генерал Жозеф Аун избран президентом. Во втором туре голосования за него отдали голоса 91 депутат парламента. В первом туре он набрал 71 голос, чего было недостаточно.

Ливан остался без президента в октябре 2022 года, когда истекли полномочия Мишеля Ауна. Более десяти попыток избрать главу государства закончились неудачно. Все это время президентские обязанности выполнял премьер-министр Наджиб Микати.

Отметим, что США, Франция и Саудовская Аравия оказывали сильное давление на ливанский политический истеблишмент, чтобы добиться избрания главы государства. "Хизбалла", ранее выступавшая против кандидатуры Ауна, сняла свои возражения.

Ливан не впервые оказался без президента. Глава государства традиционно избирается на основе консенсуса, что требует долгих консультаций партий, придерживающихся противоположных политических взглядов. Добавим, что по действующим соглашениям, президентом становится представитель христианской общины Ливана.

Новому президенту предстоит заняться решением тяжелых экономических проблем Ливана, а также следить за ходом выполнения соглашений о переходе юга страны под контроль вооруженных сил. Ослабление "Хизбаллы" после войны и свержения Башара Асада в Сирии будет содействовать достижению второй задачи.