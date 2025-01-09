x
09 января 2025
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2025
|
09 января 2025
|
последняя новость: 15:54
09 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Генерал Жозеф Аун избран президентом Ливана

Ливан
время публикации: 09 января 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 15:20
Генерал Жозеф Аун избран президентом Ливана
AP Photo/Bilal Hussein

Командующий вооруженными силами Ливана генерал Жозеф Аун избран президентом. Во втором туре голосования за него отдали голоса 91 депутат парламента. В первом туре он набрал 71 голос, чего было недостаточно.

Ливан остался без президента в октябре 2022 года, когда истекли полномочия Мишеля Ауна. Более десяти попыток избрать главу государства закончились неудачно. Все это время президентские обязанности выполнял премьер-министр Наджиб Микати.

Отметим, что США, Франция и Саудовская Аравия оказывали сильное давление на ливанский политический истеблишмент, чтобы добиться избрания главы государства. "Хизбалла", ранее выступавшая против кандидатуры Ауна, сняла свои возражения.

Ливан не впервые оказался без президента. Глава государства традиционно избирается на основе консенсуса, что требует долгих консультаций партий, придерживающихся противоположных политических взглядов. Добавим, что по действующим соглашениям, президентом становится представитель христианской общины Ливана.

Новому президенту предстоит заняться решением тяжелых экономических проблем Ливана, а также следить за ходом выполнения соглашений о переходе юга страны под контроль вооруженных сил. Ослабление "Хизбаллы" после войны и свержения Башара Асада в Сирии будет содействовать достижению второй задачи.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 января 2025

В Ливане пройдут президентские выборы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 ноября 2024

Выборы президента Ливана назначены на 9 января