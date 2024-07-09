На Голанах в результате ракетного обстрела ранены два человека, их состояние критическое

После сигнала тревоги, прозвучавшего в северной части Голанских высот в 19:00, в спасательные службы поступили сообщения о падении ракеты и раненых.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что ранены два человека, мужчина и женщина, их состояние критическое. Во время оказания помощи раненым вновь была активирована система раненного предупреждения о ракетном обстреле.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что ранены гражданские лица. Ракета попала в машину, в которой они находились.

По данным ЦАХАЛа, с территории Ливана в сторону израильской территории было запущено около 40 ракет.

"Хизбалла" объявила, что обстрел Голанских высот является ответом на удар по автомобилю на шоссе Дамаск-Бейрут, в результате которого погиб бывший телохранитель шейха Хасана Насраллы.