x
09 июля 2024
|
последняя новость: 19:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июля 2024
|
09 июля 2024
|
последняя новость: 19:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из-за череды ликвидаций "Хизбалла" переходит на пейджеры и стационарные телефоны

время публикации: 09 июля 2024 г., 19:12 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 19:19
Из-за череды ликвидаций "Хизбалла" переходит на пейджеры и стационарные телефоны
AP Photo/Hassan Ammar

Череда удачных ликвидаций высокопоставленных командиров "Хизбаллы", игравших ключевые роли в терактах против Израиля и обстрелах израильской территории, руководство группировки вынужденно переходит на низкотехнологичные средства связи. Закодированные сообщения, стационарные телефоны и даже пейджеры – таким образом "Хизбалла" пытается уйти от сложной системы наблюдения, используемой Израилем.

Об этих изменениях со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Reuters, указывая: "по данным Reuters, в результате израильских ударов по целям в Ливане погибло более 330 боевиков "Хизбаллы" и около 90 мирных жителей. Израиль утверждает, что в результате атак из Ливана погиб 21 военнослужащий и 10 мирных жителей".

Многие из боевиков "Хизбаллы" были уничтожены во время боевых действий, когда они запускали по Израилю ракеты и заминированные беспилотники. Армия обороны Израиля подчеркивает, что при расчете атак принимаются все возможные меры предосторожности, чтобы минимизировать вред гражданскому населению, и успех этих усилий зависит от способности ЦАХАЛа собирать точную и своевременную информацию о силах "Хизбаллы", ее лидерах, террористической инфраструктуре, местонахождении командиров и их операциях. Ответить на вопросы Reuters о том, каким образом собирается разведывательная информация, в ЦАХАЛе по понятным причинам отказались.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024

"Хизбалла" объявила о гибели бывшего телохранителя Насраллы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2024

ЦАХАЛ: ликвидирован один командиров ракетных сил "Хизбаллы". Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации важного эксперта ПВО "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024

Ливанские источники сообщают о ликвидации активиста "Хизбаллы" в Баальбеке