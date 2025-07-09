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Израиль

Текст закона о призыве не будет представлен на этой неделе из-за болезни Юлия Эдельштейна

Призыв ультраортодоксов
Законы
Юлий Эдельштейн
время публикации: 09 июля 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 17:38
Текст закона о призыве не будет представлен на этой неделе из-за болезни Юлия Эдельштейна
Chaim Goldberg/Flash90

По информации радиостанции "Кан Бет", в среду, 9 июля, представители религиозных партий были проинформированы о том, что текст закона о призыве не будет им представлен на этой неделе, так как Юлий Эдельштейн, председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, "сильно простыл".

На этой неделе религиозные партии ШАС и "Яадут а-Тора" объявили, что в знак протеста против затягивания принятия закона о призыве будут голосовать вместе с оппозицией.

О том, что коалиционный кризис остается в силе, религиозные партии объявили после встречи с Эдельштейном 6 июля, обвинив его в нарушении договоренностей.

Религиозные партии требуют от коалиции выполнить обещание и продвигать закон о призыве в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты с главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном за день до начала войны с Ираном. Благодаря этой договоренности религиозные партии проголосовали против предложения оппозиции о роспуске Кнессета.

Израиль
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