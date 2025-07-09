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Израиль

Операция в районе Бейт-Хануна расширяется: ЦАХАЛ окружает город

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 июля 2025 г., 16:39 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 16:39
Операция в районе Бейт-Хануна расширяется: ЦАХАЛ окружает город
Пресс-служба ЦАХАЛа
Операция в районе Бейт-Хануна расширяется: ЦАХАЛ окружает город
Пресс-служба ЦАХАЛа
Операция в районе Бейт-Хануна расширяется: ЦАХАЛ окружает город
Пресс-служба ЦАХАЛа

Боевая группа бригады "Гивати" под командованием 162-й дивизии начала окружение Бейт-Хануна в северной части сектора Газы, присоединившись к 99-й дивизии.

Израильские военнослужащие занимаются уничтожением террористической инфраструктуры, ликвидацией террористов и уничтожением военных возможностей ХАМАСа в районе.

Израиль
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