Операция в районе Бейт-Хануна расширяется: ЦАХАЛ окружает город
время публикации: 09 июля 2025 г., 16:39 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 16:39
Боевая группа бригады "Гивати" под командованием 162-й дивизии начала окружение Бейт-Хануна в северной части сектора Газы, присоединившись к 99-й дивизии.
Израильские военнослужащие занимаются уничтожением террористической инфраструктуры, ликвидацией террористов и уничтожением военных возможностей ХАМАСа в районе.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 09 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2025