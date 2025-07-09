Операция в районе Бейт-Хануна расширяется: ЦАХАЛ окружает город

Боевая группа бригады "Гивати" под командованием 162-й дивизии начала окружение Бейт-Хануна в северной части сектора Газы, присоединившись к 99-й дивизии.

Израильские военнослужащие занимаются уничтожением террористической инфраструктуры, ликвидацией террористов и уничтожением военных возможностей ХАМАСа в районе.