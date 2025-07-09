71-летняя велосипедистка попала под машину в Кфар-Сабе, она в тяжелом состоянии
время публикации: 09 июля 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 16:33
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о велосипедистке, которую сбил автомобиль на улице Черниховски в Кфар-Сабе. Парамедики и фельдшеры оказали пострадавшей неотложную помощь на месте происшествия.
Женщина в возрасте 71 года получила множественные тяжелые травмы, она находилась в полубессознательном состоянии. В тяжелом и стабильном состоянии ее эвакуировали в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
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