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Израиль

На 77-м шоссе машиной сбиты шесть человек, состояние троих тяжелое

Мада
ДТП
время публикации: 09 июля 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 18:27
На 77-м шоссе машиной сбиты пять человек, состояние троих тяжелое
Пресс-служба МАДА

В телефонный центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о нескольких пострадавших на 77-м шоссе в районе перекрестка Пория.

Парамедики с места происшествия передали, что автомобилем были сбиты шесть человек, состояние троих тяжелое.

В больницу "Пория" доставлены: 25-летняя женщина в критическом состоянии, 50-летний мужчина, 20-летняя женщина и 18-летняя девушка и еще мужчина, возраст которого не указан, в тяжелом состоянии, 72-летний мужчина в состоянии средней тяжести, 54-летняя женщина с легкими травмами.

Из полиции сообщают, что на 77-м шоссе произошла авария с участием нескольких транспортных средств.

Полиция подчеркивает: речь идет о дорожной аварии, а не теракте. Все причастные к ДТП находятся на месте происшествия.

Новостная служба N12 передает, что в этой аварии пострадали две женщины и мужчина. Они, по всей видимости, вышли для устранения неисправности в своей машине и были сбиты проезжавшим транспортным средством.

Информация уточняется.

Израиль
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