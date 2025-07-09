На 77-м шоссе машиной сбиты шесть человек, состояние троих тяжелое

В телефонный центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о нескольких пострадавших на 77-м шоссе в районе перекрестка Пория.

Парамедики с места происшествия передали, что автомобилем были сбиты шесть человек, состояние троих тяжелое.

В больницу "Пория" доставлены: 25-летняя женщина в критическом состоянии, 50-летний мужчина, 20-летняя женщина и 18-летняя девушка и еще мужчина, возраст которого не указан, в тяжелом состоянии, 72-летний мужчина в состоянии средней тяжести, 54-летняя женщина с легкими травмами.

Из полиции сообщают, что на 77-м шоссе произошла авария с участием нескольких транспортных средств.

Полиция подчеркивает: речь идет о дорожной аварии, а не теракте. Все причастные к ДТП находятся на месте происшествия.

Новостная служба N12 передает, что в этой аварии пострадали две женщины и мужчина. Они, по всей видимости, вышли для устранения неисправности в своей машине и были сбиты проезжавшим транспортным средством.

Информация уточняется.