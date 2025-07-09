В результате аварии на 959-й трассе пострадали три человека

На 959-й трассе, в районе перекрестка А-Эмир, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В этой аварии пострадали три человека. 25-летний мужчина, получивший тяжелые травмы, были доставлен на вертолете "Маген Давид Адом" в больницу РАМБАМ.

Две 20-летние девушки в состоянии средней тяжести был эвакуированы медслужбой ЦАХАЛа.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.