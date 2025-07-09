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Израиль

Повестки, принуждение уклонистов, проверки на границах: действия армии для призыва "харедим"

Верховный суд/БАГАЦ
ЦАХАЛ
Призыв ультраортодоксов
Юрсоветник правительства
время публикации: 09 июля 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 15:08
Повестки, принуждение уклонистов, проверки на границах: действия армии для призыва "харедим"
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара опубликовала подробный документ, касающийся исполнения решения Высшего суда справедливости (БАГАЦ) о призыве учащихся ешив в армию.

В документе подчеркивается, что по состоянию на февраль 2025 года, за минувший призывной год (с июля 2024 года по июль 2025 года) в ЦАХАЛ были призваны всего 1721 солдат из ультрарелигиозного сектора. По завершении всех подсчетов, данные будут скорректированы, и в ЦАХАЛе ожидают, что общее количество вырастет на несколько сотен человек – чего все еще крайне недостаточно.

В ходе совещания, состоявшегося под председательством юридической советницы правительства, глава отдела кадров ЦАХАЛа и представители армии отчитались о ключевых моментах плана повышения эффективности призыва, включая усиление принуждения и наказания в отношении уклонистов.

В настоящее время повестки направляются каждому призывнику, достигшему возрасте 16,5 лет. До конца июля будут направлены повестки всем призывникам – речь идет примерно о 54 тысячах повесток, и каждый, кто ранее имел отсрочку от службы в соответствии со статьей ג'1, срок действия которой истек, будет приглашен на призыв.

Даты явки будут распределены в течение всего призывного года, и ЦАХАЛ представит программу распределения призыва "харедим", которая будет соответствовать потребностям армии и усилению принуждения к обязанности исполнения обязанности служить. Время между выдачей повестки и объявлением человека уклонистом будет сокращено.

Будут проводиться проверки на пограничных переходах, блокпостах, а также специальные операции по выявлению и аресту уклонистов. При этом уклонисты, которые будут обнаружены при попытке пересечь пограничные переходы, будут арестовываться.

Израиль
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