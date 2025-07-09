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Израиль

На севере Израиля рабочий получил удар током, его состояние тяжелое

время публикации: 09 июля 2025 г., 17:23 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 17:23
На севере Израиля рабочий получил удар током, его состояние тяжелое
Yonatan Sindel/Flash90

На заводе возле деревни Буката 37-летний рабочий получил удар током. Пострадавший на вертолете службы "Маген Давид Адом" был доставлен в больницу "Зив". Его состояние тяжелое.

Парамедики сообщили, что к моменту их прибытия пострадавший не дышал и у него не было пульса. Бригаде "скорой" удалось запустить сердце мужчины с помощью дефибриллятора.

Полиция и министерство труда расследуют обстоятельства ЧП.

Израиль
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