Вспышка парвовируса среди шакалов в Тель-Авиве: проверьте статус вакцинации собак

В Тель-Авиве зафиксирована вспышка заболевания парвовирусным энтеритом (парвовирозом) среди шакалов, которые обитают в парках и на открытых территориях города. Муниципалитет Тель-Авива – Яффо обратился к жителям с призывом вакцинировать собак и избегать контакта с шакалами и бродячими животными.

Речь идет о крайне заразной вирусной болезни, поражающей животных семейства псовых, включая шакалов, собак, лис и волков. Несмотря на визуальное сходство с бешенством (на иврите парвовироз называется "клавлевет", тогда как бешенство – "калевет"), в муниципалитете подчеркивают: речь идет о другом заболевании, которое не угрожает людям и не опасно для них.

Муниципалитет опубликовал рекомендации:

– вакцинировать собак от парвовирусной инфекции (вакцинация проводится в рамках плановой шестикомпонентной вакцины),

– избегать контакта с шакалами – не кормить их и не приближаться к ним,

– не отпускать собак в парках, кроме специально оборудованных собачьих площадок – особенно на территории Ган Иегошуа,

– в случае контакта с шакалом (укус или царапина) следует обратиться в муниципалитет на горячую линию 106 или в бюро здравоохранения на улице Арбаа, 12, для лечения и наблюдения.

– если вы обнаружили больного шакала или труп шакала – немедленно сообщите по телефону 106.

Больные животные и их тела собираются и обследуются ветеринарным отделом муниципалитета. В сотрудничестве с Управлением природы и парков муниципалитет реализует комплексную программу по борьбе с шакалами, включающую наблюдение с помощью передатчиков, сокращение источников пищи, исследование миграции и вакцинацию.