Вынесены приговоры по делу об издевательствах в детском саду "Рахели"

Окружной суд в Лоде приговорил воспитательницу детского сада "Рахели" в поселке Азария Диану Насер к трем с половиной годам тюремного заключения за издевательства над малышами, воспитывавшимися в детском саду. Еще один обвиняемый по этому делу, сын владелицы детского сада Давид Легали, приговорен к двум годам тюрьмы.

Еще две обвиняемые, Даниэль Бхор и Диана Биюк, приговорены к общественным работам сроком на девять месяцев, и всем обвиняемым придется заплатить пострадавшим компенсации на общую сумму 350 тысяч шекелей.

Обвинительное заключение было подано в ноябре 2022 года: сотрудники детского сада обвинялись в десятках случаев жестокого обращения с 12 малышами в возрасте до трех лет.

В частности, трехлетнего ребенка заперли на полчаса в ванной, ругали его и бросались в него разными вещами, еще одним практиковавшимся в детском саду "наказанием" было лишение детей еды. Малышей били, щипали, поднимали и с силой бросали на матрасы и на пол.