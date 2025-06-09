Источники в Газе: боевики избили палестинского журналиста, критиковавшего ХАМАС

Палестинские источники сообщают, что в ночь на 9 июня боевики ХАМАСа в Нусейрате напали на журналиста и правозащитника Умара Абд Рабу, который освещал преступления ХАМАСа против палестинцев.

По данным этих источников, члены ХАМАСа подвергли журналиста пыткам и изъяли его телефон.

Умар Абд Рабу остался жив, но получил множественные переломы.