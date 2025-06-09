x
09 июня 2025
|
последняя новость: 01:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июня 2025
|
09 июня 2025
|
последняя новость: 01:27
09 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в Газе: боевики избили палестинского журналиста, критиковавшего ХАМАС

Газа
ХАМАС
время публикации: 09 июня 2025 г., 01:05 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 01:05
Источники в Газе: боевики избили палестинского журналиста, критиковавшего ХАМАС
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Палестинские источники сообщают, что в ночь на 9 июня боевики ХАМАСа в Нусейрате напали на журналиста и правозащитника Умара Абд Рабу, который освещал преступления ХАМАСа против палестинцев.

По данным этих источников, члены ХАМАСа подвергли журналиста пыткам и изъяли его телефон.

Умар Абд Рабу остался жив, но получил множественные переломы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2025

611-й день войны: удары в Газе, Сирии и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2025

ХАМАС и Euro-Med HRM: видео, снятое ЦАХАЛом в Газе, свидетельствует о поддержке банд