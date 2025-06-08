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Израиль

Исраэль Кац отдал приказ ЦАХАЛу не позволить яхте Madleen и "антисемитке Грете" подойти к Газе

Газа
ХАМАС
Исраэль Кац
время публикации: 08 июня 2025 г., 18:08 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 19:17
Исраэль Кац отдал приказ ЦАХАЛу не позволить яхте Madleen и "антисемитке Грете" подойти к Газе
AP Photo/Salvatore Cavalli
Исраэль Кац отдал приказ ЦАХАЛу не позволить яхте Madleen и "антисемитке Грете" подойти к Газе
AP Photo/Salvatore Cavalli

Министр обороны Израиль Кац отдал распоряжение ЦАХАЛу предпринять все необходимые меры, чтобы не позволить судну Madleen достичь берегов сектора Газы.

"Я говорю антисемитке Грете и ее приятелям, распространяющим пропаганду ХАМАСа: лучше развернитесь, так как в Газу вы все равно не попадете. Израиль будет действовать против любых попыток прорвать блокаду или помочь террористическим организациям – на море, в воздухе и на суше", – написал Исраэль Кац в своем Х-блоге.

Ранее бразильский активист Тьяго Авила, находящийся на борту яхты Madleen, написал, что судно находится в 190 милях от побережья сектора. До входа в израильские территориальные воды остается менее суток. Находящиеся на борту яхты активисты заявляют, что будут вести прямую трансляцию израильского "нападения".

Днем 8 июня участники "флотилии" заявили, что на борту Madleen не работает GPS, все имеющиеся на борту устройства показывают, что они находятся в аэропорту Иордании. Они обвиняют в сбое навигационных средств Израиль. "Мы знаем, что это значит: они готовятся остановить нас". Израильский сайт "Мако" отмечает, что несмотря на утверждение активистов "флотилии", местоположение яхты можно увидеть в приложении для отслеживания движения морских судов, а это значит, что GPS на Madleen исправен.

Израиль
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