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Израиль

Пожар в районе Эйн-Керем в Иерусалиме локализован, тушение продолжается

Иерусалим
Пожары
время публикации: 09 июня 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 17:19
Пожар в районе Эйн-Керем в Иерусалиме локализован, тушение продолжается
Noam Revkin Fenton/Flash90

Из-за сильного пожара в районе Эйн-Керем в Иерусалиме были эвакуированы учебные заведения, включая школы специального образования и детские сады.

Как сообщил командующий пожарно-спасательной службой Иерусалимского округа Шмулик Фридман, по состоянию на 17:00 объявлено, что пожар удалось локализовать, и сейчас продолжается его тушение.

Возгорание началось в послеобеденные часы между районом интерната "Кфар а-Шведи" и Эйн-Керем. Пожар с самого начала был очень массивным, и потребовалось задействовать все возможные силы пожарной охраны.

На месте пожара действуют 37 пожарных расчетов, восемь самолетов пожарной авиации и один вертолет. Пожарным удалось предотвратить распространение огня в сторону жилых районов и образовательных учреждений.

Пострадавших в результате пожара нет, однако ущерб причинен нескольким заброшенным строениям, расположенным в зоне пожара.

Израиль
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