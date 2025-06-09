Посол Израиля в Киеве: "Об этом мало говорили, но Израиль помогал Украине в военном плане"

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью агентству "Укринформ" рассказал, что Израиль передал Украине комплексы ЗРК Patriot, полученные от США в начале 90-х годов.

"В начале 1990-х, во время первой войны в Персидском заливе, мы получили от США комплексы Patriot. Кстати, сейчас они находятся в Украине. Эти комплексы стояли на вооружении Израиля в начале 1990-х, а потом мы договорились о их передаче Украине. К сожалению, об этом мало говорили. Но, когда некоторые утверждают, что Израиль не помогал Украине в военном плане, это неправда. Израиль помогал Украине", – заявил посол Израиля.

На вопрос о том, почему Израиль никогда не комментирует военную помощь Украине, Михаил Бродский ответил, что предпочел бы не обсуждать эту "деликатную тему". "Я всегда подчеркиваю, что на эти темы лучше говорить не со СМИ, не публично, а по специальным каналам. Поэтому давайте оставим эту тему специалистам, тем, кто работает в этой сфере", – цитирует посла Израиля агентство "Укринформ".