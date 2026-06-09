Ави Маоз требует наказать иорданскую авиакомпанию за объявление пилота во время полета над Израилем

В социальных сетях распространяется видеозапись с борта самолета иорданской авиакомпании Royal Jordanian, на которой слышно объявление пилота во время полета над Израилем. Командир экипажа объявляет, что самолет пролетает над "палестинскими землями" и называет Иерусалим "вечной столицей Палестины".

После знакомства с этим видео депутат Кнессета Ави Маоз ("Ноам") обратился к главе Управления гражданской авиации Шмуэлю Закаю с требованием проверить инцидент, добиться официальных объяснений и извинений от иорданской авиакомпании, а также рассмотреть возможность административных и регуляторных мер против нее, включая вопрос о продолжении ее полетов в воздушном пространстве Израиля.

Сайт "Мако" отмечает, что Royal Jordanian не выполняет регулярные рейсы в Израиль и из Израиля с начала войны "Железные мечи", однако самолеты компании продолжают использовать израильское воздушное пространство при выполнении международных рейсов.