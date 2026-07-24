Поиски четырехлетнего Юваля Когана продолжались сутки. Подробности

В четверг около 12:30 Юваль был на прогулке с отцом и двумя старшими сестрами в районе пляжа Хофит (Ашкелон). Мальчик заинтересовался прибрежными кустами и отбежал в сторону; отец на минуту отвлекся на дочерей, а когда повернулся – Юваля рядом уже не было.

Поиски мальчика продолжались около 24 часов, не прекращаясь даже ночью. В операции участвовали полиция, ШАБАК, пожарные, спасатели, конные патрули, водолазы, были задействованы вертолеты и беспилотники, а также сотни волонтеров со всей страны.

Чудо произошло во второй половине дня в пятницу. Доброволец Ноам Симхи из Ашдода, искавший ребенка верхом на лошади, немного заблудился и сбился с основного маршрута, оказавшись в районе Ницаним (примерно в 4 км к северу от места исчезновения ребенка). Там он внезапно увидел маленького мальчика в полосатой майке, который спокойно стоял под деревом и смотрел на всадников.

​Командующий Южным округом полиции генерал-майор Хаим Бублиль рассказал, что, согласно первым результатам расследования, Юваль пошел в том направлении, которое, как он думал, приведет его домой. Судя по всему, ночью он заснул, а утром проснулся и остался сидеть в тени, что, вероятно, и спасло ему жизнь.

Несмотря на то, что 4-летний малыш провел один на природе целые сутки (и прошел внушительное расстояние), он не пострадал и хорошо себя чувствует.