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Ближний Восток

WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно отправляли ВВС для нанесения ударов по объектам на территории Ирана

Война с Ираном
время публикации: 24 июля 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 20:29
WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно отправляли ВВС для нанесения ударов по объектам на территории Ирана
AP Photo/Laura Rauch

Бахрейн и Кувейт тайно отправляли ВВС для нанесения ударов по объектам на территории Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно публикации, речь идет о первой в своем роде акции возмездия со стороны этих государств, направленной на Тегеран. Источники, знакомые с деталями, отмечают, что эта атака "свидетельствует о сложнейшей ситуации, в которой оказываются арабские страны по мере затягивания войны".

По данным издания, удары были нанесены в начале месяца. Их целями стали склады ударных БПЛА, ракетные установки и другие военные объекты. Официальные представители правительств Кувейта и Бахрейна отказались прокомментировать данный отчет.

Ближний Восток
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