WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно отправляли ВВС для нанесения ударов по объектам на территории Ирана

Бахрейн и Кувейт тайно отправляли ВВС для нанесения ударов по объектам на территории Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно публикации, речь идет о первой в своем роде акции возмездия со стороны этих государств, направленной на Тегеран. Источники, знакомые с деталями, отмечают, что эта атака "свидетельствует о сложнейшей ситуации, в которой оказываются арабские страны по мере затягивания войны".

По данным издания, удары были нанесены в начале месяца. Их целями стали склады ударных БПЛА, ракетные установки и другие военные объекты. Официальные представители правительств Кувейта и Бахрейна отказались прокомментировать данный отчет.