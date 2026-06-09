На строительной площадке в Ноф а-Галиль тяжело травмирован рабочий
время публикации: 09 июня 2026 г., 18:10 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 18:10
На строительной площадке на улице Менахема Ариава в Ноф а-Галиль в ходе работ пострадал один из строителей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 69-летний мужчина получил черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, его состояние тяжелое.
Полиция и инспекторы министерства труда расследуют обстоятельства, при которых пострадал рабочий.
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