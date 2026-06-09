На строительной площадке в Ноф а-Галиль тяжело травмирован рабочий

На строительной площадке на улице Менахема Ариава в Ноф а-Галиль в ходе работ пострадал один из строителей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 69-летний мужчина получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, его состояние тяжелое.

Полиция и инспекторы министерства труда расследуют обстоятельства, при которых пострадал рабочий.