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Израиль

На строительной площадке в Ноф а-Галиль тяжело травмирован рабочий

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 09 июня 2026 г., 18:10 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 18:10
На строительной площадке в Ноф а-Галиль тяжело травмирован рабочий
Фото NEWSru.co.il

На строительной площадке на улице Менахема Ариава в Ноф а-Галиль в ходе работ пострадал один из строителей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 69-летний мужчина получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, его состояние тяжелое.

Полиция и инспекторы министерства труда расследуют обстоятельства, при которых пострадал рабочий.

Израиль
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