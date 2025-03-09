Бригадный генерал Эфи Дефрин сменит Даниэля Хагари в пресс-службе ЦАХАЛа

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир назначил бригадного генерала Эфи Дефрина на должность пресс-секретаря Армии обороны Израиля.

Эфи Дефрину 53 года, с 2019 года он возглавлял отдел внешних связей ЦАХАЛа (бригаду "Тевель"), занимающуюся координацией военного сотрудничества Израиля с иностранными армиями и руководством деятельности военных атташе Израиля за рубежом.

Ранее он занимал такие посты, как заместитель командира бронетанковой дивизии "Гааш", командир 27-й бригады, во время Второй Ливанской войны он был командиром 9-го батальона 401- й бронетанковой бригады.

Он сменит на посту руководителя пресс-службы Армии обороны Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари после процедуры передачи полномочий.

Глава Генштаба поблагодарил контр-адмирала Хагари за его долгую и важную службу в качестве бойца, командира морских коммандос "Шаетет 13" и пресс-секретаря ЦАХАЛа в период одной из самых сложных войн в истории Государства Израиль, и пожелал ему успехов во всех его будущих начинаниях.