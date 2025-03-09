x
09 марта 2025
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 марта 2025
|
09 марта 2025
|
последняя новость: 19:09
09 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бригадный генерал Эфи Дефрин сменит Даниэля Хагари в пресс-службе ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 марта 2025 г., 19:06 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 19:18
Бригадный генерал Эфи Дефрин сменит Даниэля Хагари в пресс-службе ЦАХАЛа
Wikipedia

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир назначил бригадного генерала Эфи Дефрина на должность пресс-секретаря Армии обороны Израиля.

Эфи Дефрину 53 года, с 2019 года он возглавлял отдел внешних связей ЦАХАЛа (бригаду "Тевель"), занимающуюся координацией военного сотрудничества Израиля с иностранными армиями и руководством деятельности военных атташе Израиля за рубежом.

Ранее он занимал такие посты, как заместитель командира бронетанковой дивизии "Гааш", командир 27-й бригады, во время Второй Ливанской войны он был командиром 9-го батальона 401- й бронетанковой бригады.

Он сменит на посту руководителя пресс-службы Армии обороны Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари после процедуры передачи полномочий.

Глава Генштаба поблагодарил контр-адмирала Хагари за его долгую и важную службу в качестве бойца, командира морских коммандос "Шаетет 13" и пресс-секретаря ЦАХАЛа в период одной из самых сложных войн в истории Государства Израиль, и пожелал ему успехов во всех его будущих начинаниях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 марта 2025

12 канал ИТВ: преемник Даниэля Хагари уже прошел собеседование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 марта 2025

По решению нового главы Генштаба пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари уходит в отставку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2025

"Кешет": глава ШАБАКа сообщил, когда намерен подать в отставку