Правительство утвердило назначения новых послов Израиля в Китае, Монголии и Польше

На еженедельном заседании правительства, состоявшемся в воскресенье, 9 марта, было единогласно утверждено предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о назначении двоих послов.

Послом Израиля в Китае и нерезидентным послом в Монголии Эли Белоцерковский, который до недавнего времени занимал должность посла Израиля в Южной Африке, а также в прошлом возглавлял посольство Израиля в Украине и был руководителем посольства Израиля в России.

На должность посла Израиля в Польше назначен Яаков Финкельштейн, который работает в европейском отделе МИДа и ранее был консулом Израиля в Мумбаи (Индия), а также был заместителем посла Израиля в Южной Африке.