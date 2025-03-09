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Израиль

Правительство утвердило назначения новых послов Израиля в Китае, Монголии и Польше

Правительство
МИД
время публикации: 09 марта 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 13:52
Эли Белоцерковский
Wikipedia.org. Фото: Ministry of Justice of Ukraine

На еженедельном заседании правительства, состоявшемся в воскресенье, 9 марта, было единогласно утверждено предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о назначении двоих послов.

Послом Израиля в Китае и нерезидентным послом в Монголии Эли Белоцерковский, который до недавнего времени занимал должность посла Израиля в Южной Африке, а также в прошлом возглавлял посольство Израиля в Украине и был руководителем посольства Израиля в России.

На должность посла Израиля в Польше назначен Яаков Финкельштейн, который работает в европейском отделе МИДа и ранее был консулом Израиля в Мумбаи (Индия), а также был заместителем посла Израиля в Южной Африке.

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