Сообщается о взрыве автомобиля возле развязки Ла Гуардия
время публикации: 09 марта 2025 г., 15:42 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 15:49
По предварительной информации полиции, возле развязки Ла Гуардия взорвался автомобиль. К месту происшествия направляются крупные силы полиции.
"Маген Давид Адом" уточняет, что инцидент произошел на трассе 20 (Аялон Даром). В результате происшествия пострадали двое мужчин в возрасте около 35 лет, один получил ранения средней степени тяжести, второй ранен легко.
Информация уточняется.
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