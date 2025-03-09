Сообщается о взрыве автомобиля возле развязки Ла Гуардия

По предварительной информации полиции, возле развязки Ла Гуардия взорвался автомобиль. К месту происшествия направляются крупные силы полиции.

"Маген Давид Адом" уточняет, что инцидент произошел на трассе 20 (Аялон Даром). В результате происшествия пострадали двое мужчин в возрасте около 35 лет, один получил ранения средней степени тяжести, второй ранен легко.

Информация уточняется.