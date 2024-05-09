"Он получит и бесчестие, и войну": в Израиле комментируют заявление Байдена

Заявление президента США Джо Байдена о том, что в случае масштабной операции в Рафиахе США прекратят поставки вооружений в Израиль, произвели эффект разорвавшейся бомбы, вызвав в израильском руководстве большую тревогу.

Первым официальным представителем еврейского государства, прокомментировавшим слова американского президента, стал глава миссии Израиля в ООН Гилад Эрдан – бывший министр от "Ликуда". Он назвал заявление Байдена тяжелым и вызывающим разочарование. "С точки зрения наших врагов, любое давление на Израиль дает им надежду. В США немало евреев, которые голосовали за президента и демократов, теперь у них есть сомнения", – добавил политик в беседе с радиостанцией "Кан".

"Джо Байден мог бы стать Черчиллем, но он решил стать Чемберленом. Он выбрал бесчестие, но получит и бесчестие, и войну", – заявил министр по делам наследия, представитель "Оцма Йегудит" Амихай Элиягу.

Комментарий в твиттере Итамара Бен-Гвира таков: "Hamas ❤️Biden".

Глава израильской оппозиции Яир Лапид возложил ответственность за решение администрации США на правительство Израиля. По его мнению, именно израильское руководство перевело дискуссию с США в публичную сферу, что привело к ухудшению отношений с США. "До этого не должно было доходить. Глава правительства, через минуту после того, как США выделяют нам 14 миллиардов, выступает в День памяти жертв Катастрофы в Яд ва-Шеме и заявляет, что если Израилю придется действовать в одиночестве, он будет действовать в одиночестве", – заявил он в эфире 103 FM.