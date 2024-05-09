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Израиль

В "Кирие" проходит заседание "узкого" военного кабинета

время публикации: 09 мая 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 20:14
В "Кирие" проходит заседание "узкого" военного кабинета
Flash90. Фото: Т.Ньюберг

В канцелярии главы правительства на территории военной базы "Кирия" в Тель-Авиве проходит заседание "узкого" военного кабинета.

По информации телеканала "Кан-11", члены кабинета обсуждают заявление Джо Байдена о том, что США прекратят поставку Израилю боеприпасов в случае начала крупномасштабной операции в Рафахе (Рафиахе), а также военную операцию в секторе Газы и ход переговоров с ХАМАСом в Каире.

По информации "Кан-11", кроме оперативной обстановки и последних событий члены кабинета обсуждают "будущее сектора Газы" после окончания войны.

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