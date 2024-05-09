Дональд Трамп: "Байден встал на сторону террористов"

Бывший президент США Дональд Трамп, который ведет борьбу за возвращение в Белый дом, прокомментировал заявление своего преемника Джо Байдена о том, что в случае масштабной операции в Рафиахе США прекратят поставку Израилю бомб и снарядов.

"Байден встал на сторону ХАМАСа, на сторону террористов, убивших тысячи невинных людей, в том числе младенцев. Террористов, которые до сих пор удерживают заложников, в том числе и американских граждан. Точно так же он встал на сторону захватившей университеты черни", – написал он в социальной сети Truth Social.

"Байден слаб, коррумпирован и ведет мир к Третьей мировой войне", – сообщил Трамп, добавив, что, если бы президентом был он, ничего подобного бы не произошло.