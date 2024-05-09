Семьи похищенных установили усилители на горе Герцля, пытаясь сорвать репетицию Дня Независимости

Семьи похищенных установили усилительную аппаратуру на горе Герцля, недалеко от места проведения репетиции праздничной церемонии зажжения факелов по случаю Дня Независимости.

Участники этой акции через усилители и мегафоны призывают отменить праздничную церемонию в знак уважения к тем, чьи близкие все еще находятся в руках террористов.

В этой акции протеста участвует Ила Мецгер, невестка похищенного Йорама Мецгера. Она через мегафон обратилась к министру транспорта Мири Регев, отвечающей за официальные церемонии Дня Независимости: "Позор проводить праздничную церемонию зажжения факелов, когда 132 заложника все еще находятся в Газе, когда тысячи израильтян не могут вернуться в свои дома, когда в Израиле огромное количество погибших. В честь чего мы зажигаем факела?"

На акции протеста, проходящей возле военной базы "Кирия" в Тель-Авиве, ее участники приспустили флаг Израиля по середины флагштока. Эта акция проводится сразу несколькими общественными организациями, ее участники требуют от правительства прекратить войну в Газе, чтобы заключить соглашение с ХАМАСом ради возвращения заложников из плена.