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Израиль

Семьи похищенных установили усилители на горе Герцля, пытаясь сорвать репетицию Дня Независимости

время публикации: 09 мая 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 21:32
Семьи похищенных установили усилители на горе Герцля, пытаясь сорвать репетицию Дня Независимости
Chaim Goldberg/Flash90

Семьи похищенных установили усилительную аппаратуру на горе Герцля, недалеко от места проведения репетиции праздничной церемонии зажжения факелов по случаю Дня Независимости.

Участники этой акции через усилители и мегафоны призывают отменить праздничную церемонию в знак уважения к тем, чьи близкие все еще находятся в руках террористов.

В этой акции протеста участвует Ила Мецгер, невестка похищенного Йорама Мецгера. Она через мегафон обратилась к министру транспорта Мири Регев, отвечающей за официальные церемонии Дня Независимости: "Позор проводить праздничную церемонию зажжения факелов, когда 132 заложника все еще находятся в Газе, когда тысячи израильтян не могут вернуться в свои дома, когда в Израиле огромное количество погибших. В честь чего мы зажигаем факела?"

На акции протеста, проходящей возле военной базы "Кирия" в Тель-Авиве, ее участники приспустили флаг Израиля по середины флагштока. Эта акция проводится сразу несколькими общественными организациями, ее участники требуют от правительства прекратить войну в Газе, чтобы заключить соглашение с ХАМАСом ради возвращения заложников из плена.

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