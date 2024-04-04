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Израиль

Апелляция на "Закон "Аль-Джазиры": запрет канала нарушает свободу слова и свободу печати

время публикации: 04 апреля 2024 г., 13:02 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 13:07
Апелляция на "Закон "Аль-Джазиры": запрет канала нарушает свободу слова и свободу печати
AP Photo/Kamran Jebreili, File

Ассоциация защиты прав человека подала в БАГАЦ иск с требованием отменить так называемый "Закон "Аль-Джазиры", накладывающий санкции на зарубежные СМИ и позволяющий закрыть их и запретить их деятельность на территории Израиля на основании профессиональной оценки представителей служб безопасности.

В соответствии с иском, закон нарушает свободу слова, право граждан на получение информации, он идет вразрез со свободой журналистской деятельности, попирает принципы главенства закона и независимости судебной власти, поскольку закон содержит оговорку, которая лишает суд возможности отменить незаконное решение".

Напомним, закон был принят во втором и третьем чтениях в воскресенье, 1 апреля. В соответствии с новым законом, глава правительства, в случае уверенности в том, что деятельность канала наносит ущерб безопасности государства, может отдать распоряжение министру связи после консультаций с представителями служб безопасности удалить данный телеканал из списка каналов сотовых и кабельных компаний, заблокировать его интернет-сайт, закрыть офисы и редакции канала в Израиле, конфисковать передающее оборудование, блокировать эфир канала и т.п.

Министр связи после получения профессионального мнения представителей служб безопасности, доказывающего факт нанесения деятельностью канала ущерба безопасности Израиля, передаст свое распоряжение председателю окружного суда или его заместителю в течение 24 часов. Он будет иметь право изменить или ограничить срок действия запрета. Распоряжение будет действовать 45 дней с возможностью продления его еще на 45 дней. Закон будет действовать до 31 июля 2024 года или до завершения режима чрезвычайного положения в тылу.

В СМИ этот закон получил название "Закон "Аль-Джазиры", поскольку причиной его возникновения стали многочисленные случаи разглашения в эфире канала "Аль-Джазира" информации о расположениях и передвижениях израильских войск, о местах попадания ракет и так далее - во время войны "Железные мечи".

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