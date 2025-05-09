x
09 мая 2025
|
последняя новость: 12:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 мая 2025
|
09 мая 2025
|
последняя новость: 12:46
09 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане вновь появилась звезда интернета капибара

Животные
время публикации: 09 мая 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 11:50
В зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане вновь появилась звезда интернета капибара
Пресс-служба зоопарка "Сафари"

Долгожданный питомец прибыл в зоопарк "Сафари" в Рамат-Гане: самец капибары из зоопарка чешского города Пльзень поселился в обновленной южноамериканской экспозиции, где будет соседствовать с южноамериканскими тапирами и нанду. Еще несколько лет назад в "Сафари" была пара капибар, Адас и Шломит, оно они скончались от старости.

Капибара это дружелюбный крупный грызун весом от 35 до 65 кг – самки крупнее самцов. У капибар бочкообразное тяжелое тело и короткая голова, шерсть у них красновато-коричневого цвета.

В природе они распространены в тропических регионах Южной Америки, их среда обитания включает районы с густой растительностью вблизи рек, озер и болот. Живут капибары группами примерно по десять особей обоих полов.

Капибары не находятся под угрозой исчезновения, и этот вид особо любим людьми. В последние годы капибары стали настоящими звездами интернета: их спокойный дружелюбный характер, странная внешность и уникальный образ жизни стали основой для множества видеороликов, мультфильмов, мемов и игр.

Капибары отлично плавают и ныряют, между пальцами у них плавательные перепонки. Как и у многих других животных, обитающих в воде и возле воды, строение их тела позволяет им находиться под водой около пяти минут. Их глаза, уши и ноздри расположены в верхней части головы.

Капибары – животные экономные, они переваривают собственную растительную пищу дважды (то есть, они поедают свои экскременты). Необычный способ, но жизненно важный для их процесса пищеварения и поддержания баланса полезных микроорганизмов в пищеварительном тракте.

Новый питомец "Сафари" – самец, и когда он обоснуется в своем вольере, администрация зоопарка надеется найти для него самку.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 февраля 2025

В Перу полицейский в костюме капибары с поличным задержал наркоторговца. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 сентября 2024

Сбежавшая капибара была замечена на фотографиях с дрона после побега из зоопарка
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 26 сентября 2019

Новоселы Таронга: австралийские капибары встретились с министром. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 января 2008

The Times: Гигантская крыса, некогда бродившая по Земле