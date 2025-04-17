x
17 апреля 2025
|
последняя новость: 23:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 апреля 2025
|
17 апреля 2025
|
последняя новость: 23:35
17 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух камнеметателей возле деревни Усарин в Самарии

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 17 апреля 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 22:32
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух камнеметателей возле деревни Усарин в Самарии
Nasser Ishtayeh/Flash90

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух камнеметателей и ранении третьего возле деревни Усарин в зоне ответственности бригады "Шомрон".

Вечером 17 апреля трое палестинских камнеметателей атаковали израильские машины на скоростном шоссе, их действия представляли угрозу для водителей и их пассажиров.

Бойцы 636-го подразделения для устранения угрозы открыли огонь в сторону камнеметателей, убив двоих и ранив их сообщника.

Никто из военнослужащих в результате инцидента не пострадал.

"Силы ЦАХАЛа продолжат оборонительные и наступательные действия по всей Иудее и Самарии для обеспечения безопасности жителей этих районов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2025

В Хауаре задержаны трое арабских камнеметателей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2025

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Самарии камнеметателя и ранении двух его сообщников. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2025

В Лоде задержан камнеметатель с тачкой камней