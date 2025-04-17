ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух камнеметателей возле деревни Усарин в Самарии
время публикации: 17 апреля 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 22:32
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух камнеметателей и ранении третьего возле деревни Усарин в зоне ответственности бригады "Шомрон".
Вечером 17 апреля трое палестинских камнеметателей атаковали израильские машины на скоростном шоссе, их действия представляли угрозу для водителей и их пассажиров.
Бойцы 636-го подразделения для устранения угрозы открыли огонь в сторону камнеметателей, убив двоих и ранив их сообщника.
Никто из военнослужащих в результате инцидента не пострадал.
"Силы ЦАХАЛа продолжат оборонительные и наступательные действия по всей Иудее и Самарии для обеспечения безопасности жителей этих районов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.
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