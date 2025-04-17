ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух камнеметателей возле деревни Усарин в Самарии

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух камнеметателей и ранении третьего возле деревни Усарин в зоне ответственности бригады "Шомрон".

Вечером 17 апреля трое палестинских камнеметателей атаковали израильские машины на скоростном шоссе, их действия представляли угрозу для водителей и их пассажиров.

Бойцы 636-го подразделения для устранения угрозы открыли огонь в сторону камнеметателей, убив двоих и ранив их сообщника.

Никто из военнослужащих в результате инцидента не пострадал.

"Силы ЦАХАЛа продолжат оборонительные и наступательные действия по всей Иудее и Самарии для обеспечения безопасности жителей этих районов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.