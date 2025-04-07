В Хауаре задержаны трое арабских камнеметателей
время публикации: 07 апреля 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 21:33
В Хауаре группа арабов забрасывала камнями автомобили с израильскими номерными знаками. Одному транспортному средству был причинен ущерб.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что силами безопасности задержаны трое камнеметателей.
Отметим, что днем ранее рядом с деревней Турмус-Айа, также находящейся в зоне ответственности бригады "Шомрон", израильскими военными был застрелен один камнеметатель и еще двое получили ранения.
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