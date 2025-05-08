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Израиль

13-летний мальчик погиб при аварии квадроцикла на севере страны

время публикации: 08 мая 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 22:25
13-летний мальчик погиб при аварии квадроцикла на севере страны
Пресс-служба МАДА

В лесу Кармель неподалеку от населенного пункта Эйн-Ход перевернулся квадроцикл ("тракторон"), которым управлял 13-летний мальчик. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили ребенка с тяжелыми травмами и без признаков жизни.

Они начали проводить реанимацию, параллельно с ней поместили пострадавшего в автомобиль интенсивной терапии и повезли в больницу. В поездке сердце мальчика вновь начало биться самостоятельно, хотя его состояние оставалось тяжелым.

Вскоре из больницы РАМБАМ сообщили, что мальчик скончался от полученных травм.

Израиль
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