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Израиль

Стрельба в Маджд аль-Крум: предъявлены обвинения

время публикации: 09 октября 2024 г., 08:02 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 08:18
Стрельба в Маджд аль-Крум: предъявлены обвинения
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Северного округа установили личность подозреваемых, которые ночью 21 сентября устроили стрельбу в Маджд аль-Круме. По данным следствия, причиной нападения был финансовый конфликт.

Подозреваемые приехали к дому на электровелосипедах, после чего расстреляли дом и автомобиль своего оппонента из пистолетов. Задержание было осуществлено благодаря техническим средствам всего через несколько часов после совершения преступления.

В результате стрельбы чудом обошлось без жертв: одна из пуль попала в окно кухни, где в этот момент находилась девочка.

По завершении расследования прокуратурой Хайфского округа в окружной суд Хайфы были поданы обвинения против 19-летнего жителя Маджд аль-Крума и несовершеннолетнего из одного из населенных пунктов Галилеи.

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