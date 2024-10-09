Учительница из Нацерета арестована за видео с танцами 7 октября: фактчекинг

Израильская арабка, учительница одной из школ Нацерета по имени Энтисар Хиджазе, была задержана по подозрению в поддержке террора: 7 октября, в годовщину резни "черной субботы", в сети было перепощено ее видео годичной давности, на котором она танцевала под песню "Betty Boop". Энтисар Хиджазе живет в Тамре, ей 41 год.

Видео было подписано строкой из песни "good times" – "хорошие времена", а на ролике фигурирует надпись на иврите: "в этот день – 07.10.23". Мировой суд Нацерета продлил срок ее содержания под стражей на три дня, ей грозит серьезное обвинение.

Между тем, журналист Йоси Мизрахи, анализируя эту историю в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер")указывает, что речь не идет о поддержке террора, и службам безопасности достаточно было провести "фактчекинг" продолжительностью всего несколько минут.

Прежде всего, он указывает, что само видео с танцем учительницы, снятое в школе, было действительно опубликовано в "черную субботу" – вот только это произошло рано утром, еще до того, как о нападении ХАМАСа стало известно. Что же касается надписи с датой на иврите – это встроенная функция сети TikTok, где женщина опубликовала свое видео, эта функция публикует записи, опубликованные в этот день год, два и так далее назад.

Йоси Мизрахи также продемонстрировал запись Энтисар Хиджазе, в которой она скорбит по поводу убийства своей знакомой и коллеги Йонат Ор из кибуца Беэри. "Если она поддерживает ХАМАС, почему же она скорбит о его жертве?" – спрашивает он.

Журналист также подчеркивает, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил: учительница была арестована по его личному распоряжению, когда он переслал видеоролик в отдел борьбы с подстрекательством в интернете. Отметим, что полиция, включая вышеназванный отдел, находится в подчинении Бен-Гвира.

В прокуратуре считают арест женщины незаконным и не видят в ее поведении состава преступления, о чем с возмущением пишет сам Итамар Бен-Гвир.