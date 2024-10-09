Возле Кинерета задержаны 20 палестинских нелегалов, их транспорт конфискован

20 жителей арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, не имеющие разрешений на пребывание в Израиле, были задержаны в районе Кинерета. Минибус, перевозивший нелегалов, будет конфискован, его владелец арестован.

Минибус был остановлен возле перекрестка Курси у берега Кинерета, во время досмотра сотрудники полиции обнаружили, что все 20 пассажиров являются палестинскими нелегалами.

Водитель минибуса, 47-летний житель Шибли Умм эль-Ганам был арестован по подозрению в предоставлении транспортных услуг нелегалам. Против него будут выдвинуты уголовные обвинения, а его транспортное средство будет конфисковано.