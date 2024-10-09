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Израиль

Возле Кинерета задержаны 20 палестинских нелегалов, их транспорт конфискован

время публикации: 09 октября 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 10:41
Возле Кинерета задержаны 20 палестинских нелегалов, их транспорт конфискован
Пресс-служба полиции Израиля

20 жителей арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, не имеющие разрешений на пребывание в Израиле, были задержаны в районе Кинерета. Минибус, перевозивший нелегалов, будет конфискован, его владелец арестован.

Минибус был остановлен возле перекрестка Курси у берега Кинерета, во время досмотра сотрудники полиции обнаружили, что все 20 пассажиров являются палестинскими нелегалами.

Водитель минибуса, 47-летний житель Шибли Умм эль-Ганам был арестован по подозрению в предоставлении транспортных услуг нелегалам. Против него будут выдвинуты уголовные обвинения, а его транспортное средство будет конфисковано.

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