Источники в ПА: "псевдоарабы" ЦАХАЛа ликвидировали четырех боевиков в Шхеме

Согласно сообщениям в палестинских источниках, "израильский спецназ" ликвидировал в Шхеме четырех боевиков боевого крыла ФАТХа.

По словам очевидцев, на рынке в лагере Балата "псеводоарабы" в гражданской одежде обстреляли из длинноствольного оружия легковой автомобиль. Все находившиеся в машине убиты.

"Палестинский информационный центр" написал, что в результате этой операции ЦАХАЛа ликвидирован Иссам Аль-Саладж, командир молодежной ячейки "Бригад Аль-Акса" в лагере Балата.

Источник в службах безопасности Израиля сообщил новостной службе медиакорпорации "Кан", что в Шхеме ликвидированные боевики, ехавшие к месту проведения теракта.

Пресс-службы ЦАХАЛа, полиции и ШАБАК сообщили, что в Шхеме бойцами ЯМАМ ликвидированы пять разыскиваемых боевиков. В ходе операции никто из бойцов не пострадал.