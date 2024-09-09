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Израиль

На границе с Египтом контрабандисты на мотовездеходе пытались сбить израильских военнослужащих

время публикации: 09 сентября 2024 г., 23:27 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 23:35
На границе с Египтом контрабандисты на мотовездеходе пытались сбить израильских военнослужащих
Nati Shohat/Flash90

ЧП произошло на границе с Египтом. Контрабандисты на мотовездеходе попытались совершить наезд на израильских военнослужащих.

Следуя инструкции по задержанию подозреваемых, солдаты открыли огонь по транспортному средству. Водителю удалось скрыться.

По информации сайта v, в результате наезда один из военнослужащих получил легкие травмы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля, сообщая об инциденте, не упоминает о раненых или пострадавших в результате инцидента. В сообщении говорится, что ЦАХАЛ прочесывает территорию в поисках транспортного средства и подозреваемых.

Отметим, что арабские СМИ сообщают об этом инциденте как о теракте.

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