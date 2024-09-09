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Израиль

МАДА проведет масштабные учения по отработке происшествия со множеством пострадавших

время публикации: 09 сентября 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 17:13
МАДА проведет масштабные учения по отработке происшествия со множеством пострадавших
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" в рамках ежегодной программы совместных учений Национальной спасательной организации проведет масштабные учения по отработке действий при происшествии со множеством пострадавших.

Учения пройдут во вторник, 10 сентября, в Петах-Тикве, в поселках Нир Цви, Элиэзер, Нета и Кмехин.

В ходе учений будут наблюдаться множество машин скорой помощи и реанимационных автомобилей, а также другой экстренный транспорт "Маген Давид Адом" и других служб безопасности, включая полицию, пожарную охрану и муниципальный патруль.

Израиль
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