МАДА проведет масштабные учения по отработке происшествия со множеством пострадавших
время публикации: 09 сентября 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 17:13
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" в рамках ежегодной программы совместных учений Национальной спасательной организации проведет масштабные учения по отработке действий при происшествии со множеством пострадавших.
Учения пройдут во вторник, 10 сентября, в Петах-Тикве, в поселках Нир Цви, Элиэзер, Нета и Кмехин.
В ходе учений будут наблюдаться множество машин скорой помощи и реанимационных автомобилей, а также другой экстренный транспорт "Маген Давид Адом" и других служб безопасности, включая полицию, пожарную охрану и муниципальный патруль.
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