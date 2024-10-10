Бывший Главный сефардский раввин призвал проводить молитвы в закрытых помещениях, а не на улице

Бывший Главный сефардский раввин Израиля, раввин Ицхак Йосеф, отправил письмо раввину Эльханану Звулуну, заместителю мэра Тель-Авива. Он отметил, что согласно Талмуду и общепринятой Галахе, молитвы следует проводить в синагогах, и что молитва на улице уступает молитве в синагоге.

Раввин Йосеф назвал похвальной инициативу по приближению евреев с традициям, включая организацию молитв на Йом-Кипур, предназначенных для широкой публики, которой не хватает места в синагогах. При этом, проанализировав ситуацию, возникшую в Тель-Авиве в прошлом году, когда группа активистов мешала проведению гендерно-сегрегированных молитв, раввин пришел к следующему выводу: "В итоге ущерб оказался больше пользы, и было бы лучше, если бы молитва в таких условиях не состоялась, хотя это и не вина организаторов".

Несмотря на решение Верховного суда, согласно которому можно проводить молитвы в общественном пространстве, бывший Главный раввин обратился к заместителю мэра Тель-Авива с просьбой, чтобы тот способствовал организации молитв в синагогах и закрытых помещениях, таких как культурные центры и различные залы, "чтобы избежать осквернения святого дня [протестующими]".

В заключение раввин Ицхак Йосеф призвал всех во время открытия синагогального ковчега со свитками Торы молиться за возвращение похищенных и за благополучие солдат ЦАХАЛа. "Пусть Всевышний ниспошлет на нас чистый дух с небес, и народ Израиля приблизится к своему Небесному Отцу. Пусть в народе Израиля воцарятся единство и мир, и да удостоимся мы полного избавления вскоре в наши дни", – сказано в письме.