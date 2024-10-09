Подготовка к посту в Йом-Кипур: советы от диетолога

На сайте "Аруц Шева" опубликованы рекомендации диетолога Рухамы Френкель по подготовке к посту в Йом-Кипур и по выбору блюд для трапезы перед постом. По словам Френкель, пост может влиять на концентрацию, поэтому сбалансированное питание накануне Йом-Кипура способствует ясности ума во время молитв. Эти советы ориентированы на здоровых людей, а тем, у кого есть медицинские показания или кто принимает лекарства, рекомендуется проконсультироваться с врачом и раввином.

За 2-3 дня до поста стоит постепенно уменьшать употребление напитков с кофеином, таких как кофе, чай, газированные напитки и энергетики. Воду лучше пить на протяжении всего дня перед постом, а не только в последние часы, так как резкое употребление большого количества жидкости не обеспечит достаточное увлажнение организма. Следует избегать сладких, диетических и газированных напитков.

Чтобы поддерживать чувство сытости на протяжении 25 часов поста, важно употреблять пищу в небольших количествах в течение всего дня перед Йом-Кипуром. Для пополнения запасов энергии рекомендуется начинать с завтрака и продолжать небольшими перекусами в течение дня, помимо основной и заключительной трапезы. Тем, кто привык есть малыми порциями, стоит принимать пищу каждые два часа.

Наиболее подходящие для поста продукты – это те, что отмечены зелёной меткой Министерства здравоохранения. Они сделаны из натуральных ингредиентов, медленно перевариваются и надолго сохраняют чувство сытости. Среди них:

Цельнозерновые продукты: хлеб из цельнозерновой муки, коричневый рис, макароны и кус-кус из цельного зерна, перловка, киноа, булгур и гречка. Белки: рыба (на первой трапезе), свежая или замороженная курица и индейка, а также бобовые, такие как сухая фасоль, нут, чечевица всех видов и сушёный горох.

Полезные жиры: оливковое масло или домашние пасты на его основе, тахина и хумус. Свежие или приготовленные овощи можно подавать в виде салата, гарнира, супа или овощных запеканок. На заключительной трапезе рекомендуется есть варёную, а не запечённую или жареную курицу, чтобы избежать тяжести и перегрузки пищеварения.

Старайтесь избегать обработанных продуктов с красной меткой, особенно с высоким содержанием натрия, которые вызывают жажду. Это могут быть бульонные кубики, соусы (соевый, чили, кетчуп), а также консервированные продукты (соленые огурцы, копченая или соленая рыба). Уменьшайте количество соли и избегайте жареных блюд.

После окончания поста начните с тёплого или холодного питья. Съешьте что-то лёгкое, например, йогурт с сочными фруктами, такими как арбуз или виноград, которые быстро восполнят запасы энергии. После небольшого перерыва можно переходить к основной трапезе после Йом-Кипура, предпочитая цельнозерновые продукты, белки и овощи. Избегайте жареной и жирной пищи, ешьте медленно и в течение вечера пейте больше воды, чтобы восполнить потерянную жидкость.