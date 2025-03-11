В кабинете начальника полиции аэропорта имени Джона Кеннеди установили мезузу

На двери кабинета начальника полиции аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) была установлена мезуза. Ее повесили в кабинете инспектора Скотта Померанца – первого еврея на этой должности. После установки инспектор Померанц надел тфилин и поблагодарил организаторов, выразив надежду на то, что новая мезуза обеспечит "защиту свыше".

Инспектор Померанц, ветеран Портового управления полиции Нью-Йорка и Нью-Джерси, также возглавляет общество "Шомрим" в Портовом управлении, продвигая еврейское присутствие в этой структуре. Он участвовал в установке общественных ханукий в разных местах, включая ханукию у Всемирного торгового центра, изготовленную из металла, оставшегося после событий 11 сентября.

Церемонию организовали раввин Йосеф Карлебах и его сын раввин Менди Карлебах из филиала Хабада при Университете Рутгерса, а также филиал Хабада в аэропорту JFK под руководством раввина Йоси Раппа.

Мезуза – это свиток пергамента с написанными от руки отрывками из Торы, закрепленный на дверном косяке еврейского дома. Она символизирует выполнение заповеди "И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих" и служит напоминанием о вере в Бога. Мезуза помещается в специальный футляр и устанавливается на правом косяке входа в жилые помещения под определенным углом. Согласно традиции, она не только выражает религиозную преданность, но и приносит защиту дому и его обитателям. Ее текст регулярно проверяется, чтобы убедиться в сохранности букв и кошерности написания.