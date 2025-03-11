x
11 марта 2025
|
последняя новость: 07:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 марта 2025
|
11 марта 2025
|
последняя новость: 07:55
11 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

В кабинете начальника полиции аэропорта имени Джона Кеннеди установили мезузу

Хабад
время публикации: 11 марта 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 06:27
В кабинете начальника полиции аэропорта имени Джона Кеннеди установили мезузу
David Cohen/Flash90

На двери кабинета начальника полиции аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) была установлена мезуза. Ее повесили в кабинете инспектора Скотта Померанца – первого еврея на этой должности. После установки инспектор Померанц надел тфилин и поблагодарил организаторов, выразив надежду на то, что новая мезуза обеспечит "защиту свыше".

Инспектор Померанц, ветеран Портового управления полиции Нью-Йорка и Нью-Джерси, также возглавляет общество "Шомрим" в Портовом управлении, продвигая еврейское присутствие в этой структуре. Он участвовал в установке общественных ханукий в разных местах, включая ханукию у Всемирного торгового центра, изготовленную из металла, оставшегося после событий 11 сентября.

Церемонию организовали раввин Йосеф Карлебах и его сын раввин Менди Карлебах из филиала Хабада при Университете Рутгерса, а также филиал Хабада в аэропорту JFK под руководством раввина Йоси Раппа.

Мезуза – это свиток пергамента с написанными от руки отрывками из Торы, закрепленный на дверном косяке еврейского дома. Она символизирует выполнение заповеди "И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих" и служит напоминанием о вере в Бога. Мезуза помещается в специальный футляр и устанавливается на правом косяке входа в жилые помещения под определенным углом. Согласно традиции, она не только выражает религиозную преданность, но и приносит защиту дому и его обитателям. Ее текст регулярно проверяется, чтобы убедиться в сохранности букв и кошерности написания.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 ноября 2024

Джаред Кушнер и Иванка Трамп пожертвуют миллион долларов центру ХАБАДа в ОАЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 августа 2024

В США вынесен вердикт, означающий, что "библиотека Шнеерсона" останется в России