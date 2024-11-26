Джаред Кушнер и Иванка Трамп пожертвуют миллион долларов центру ХАБАДа в ОАЭ

Джаред Кушнер и Иванка Трамп, зять и дочь избранного президента США Дональда Трампа, объявили о пожертвовании миллиона долларов центру движения ХАБАД в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно заявлению, пожертвование должно помочь центру продолжать развивать межобщинный диалог и налаживать связи. Супруги также призвали других последовать их примеру и поддерживать деятельность движения ХАБАД в регионе.