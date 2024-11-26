Джаред Кушнер и Иванка Трамп пожертвуют миллион долларов центру ХАБАДа в ОАЭ
время публикации: 26 ноября 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 06:59
Джаред Кушнер и Иванка Трамп, зять и дочь избранного президента США Дональда Трампа, объявили о пожертвовании миллиона долларов центру движения ХАБАД в Объединенных Арабских Эмиратах.
Согласно заявлению, пожертвование должно помочь центру продолжать развивать межобщинный диалог и налаживать связи. Супруги также призвали других последовать их примеру и поддерживать деятельность движения ХАБАД в регионе.
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