Сын главы хасидского двора принял решение пойти в армию

Певец Мендель Роте, сын лидера хасидского двора "Шомрей-эмуним", в интервью 14 каналу ИТВ сообщил о решении пойти в армию. Роте будет служить в специализированной бригаде для ультраортодоксов, которая формируется в эти дни. "Народ Израиля совершает исторические поступки, и меня глубоко трогает тяжелая цена, которую общество за это платит. Совесть не дает мне покоя", – заявил Роте.

Музыкант рассказал, что мысли о призыве в армию начали посещать его около полугода назад. Он пришел к выводу, что, несмотря на социальные и семейные барьеры, служба в ЦАХАЛе является путем к объединению общества. По его словам, были молодые хасиды, которые сказали: "Мендель, если ты идешь в армию, мы пойдем за тобой".

Роте встретился с командиром ультраортодоксальной бригады в правительственном комплексе "Кирия" и описал его как "человека с богатым военным опытом и истинного богобоязненного еврея". "Когда я спросил его, какова цель бригады, он ответил, что цель – создать святую еврейскую бригаду по подобию армии царя Давида. Это глубоко тронуло меня", – рассказал ультраортодоксальный музыкант в интервью телеканалу. Роте подчеркнул, что служба в бригаде максимально адаптирована к ультрарелигиозному образу жизни, включая отсутствие женщин и наличие миквы для ритуального омовения перед утренней молитвой.

"Шомрей Эмуним" (Стражи веры) – хасидское движение, основанное в 20-х годах прошлого века раввином Аароном (Ареле) Роте. Для движения характерны жесткие правила, введенные его основателем, например запрет носить одежду из шерсти, чтобы исключить риск нарушения закона Торы о смешении шерсти и льна. После смерти основателя движение раскололось: сын и зять Роте стали лидерами отдельных направлений. Нынешний глава "Шомрей Эмуним" – раввин Авраам-Хаим Роте, сын р. Аарона. Он считается менее радикальным, чем раввин Авраам-Ицхак Кон, который возглавляет антисионистские ответвления движения и считает, что евреи не должны владеть Страной Израиля до прихода Мессии.