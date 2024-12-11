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Суд в РФ приговорил семь участников еврейского погрома в Махачкале к 8-9 годам лишения свободы

время публикации: 11 декабря 2024 г., 17:00 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 17:09
Суд в РФ приговорил семь участников еврейского погрома в Махачкале к 8-9 годам лишения свободы
Из социальных сетей

Суд в Ставропольском крае приговорил к срокам от 8 до 9 лет лишения свободы участников беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, когда толпа пыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля.

Один из подсудимых также признан виновным в применении насилия к представителю власти.

Суд установил, что Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев "на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля", отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Ущерб от беспорядков превысил 24 млн руб, телесные повреждения различной степени тяжести получили 23 человека, говорится в сообщении прокуратуры.

29 октября 2023 года сотни дагестанцев штурмовали аэропорт Махачкалы после того, как в социальных сетях появились сообщение, что рейсом из Тель-Авива (самолет Red Wings, рейс wz4728) прибудут беженцы из Израиля. Разбив палестинским флагом входные двери, толпа ворвалась в здание аэропорта и выбежала на взлетно-посадочную полосу. На борту самолета, который был целью агрессивно настроенной толпы, среди пассажиров находились 15 израильтян и евреев, не имеющих израильского гражданства, остальные пассажиры не имели отношения ни к Израилю, ни к еврейству – этим рейсом возвращались семьи дагестанцев с детьми, которые проходили лечение в Израиле. Не могли покинуть самолеты и пассажиры других рейсов, прибывших в Махачкалу. Так, например, во время беспорядков много часов оставались на борту пассажиры рейса из Дубая. Росавиация тогда сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.

В тот же день склады и магазины аэропорта Махачкалы были разграблены.

Районные суды Дагестана привлекли к административной ответственности 412 человек после еврейского погрома в Махачкале.

После погрома в аэропорту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

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