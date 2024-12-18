Главные раввины Израиля призвали к молитвам с просьбой о дожде

В совместном письме, опубликованном главными раввинами Израиля – сефардским раввином Давидом Йосефом и ашкеназским раввином Кальманом Бером, – содержится призыв добавить в молитвы просьбу о дожде. В письме говорится: "Мы находимся в месяце кислев, но до сих пор не удостоились дождей. Земледельцы и сельские хозяйства остро нуждаются в воде, которой, к сожалению, нет".

Раввины призывают всех жителей страны добавить к существующим молитвам специальные вставки, согласно обычаям той или иной общины. Представителям восточных общин предлагается произносить пиют "Бог живой да откроет небесные сокровищницы" по понедельникам, четвергам и субботам при открытии ковчега со свитками Торы. Представителям ашкеназских общин рекомендуется включить просьбу о дожде в "Шмоне-эсре", центральную часть ежедневных молитв.

В завершение письма раввины напоминают о важности продолжения чтения двух псалмов (№121 и 130), а также молитвы "Наши братья, весь дом Израиля" в поддержку солдат ЦАХАЛа, выздоровления раненых, возвращения пленных и пропавших без вести. Письмо завершается пожеланием добрых вестей, милости и избавления свыше.