Раввин Идо Пахтер: выборы главных раввинов лишены значимости для израильского общества

Раввин д-р Идо Пахтер опубликовал колонку на сайте "Кипа", где выразил мнение по поводу прошедших недавно выборов главных раввинов Израиля. Автор пишет, что эта церемония не имеет реальной значимости для общества, и что за последние месяцы никто, ни граждане, ни раввины, ни политики, не ощутили отсутствие главных раввинов. По словам Пахтера, если бы Верховный суд не заставил страну провести выборы, Израиль мог бы еще долго существовать без них.

Пахтер мечтает о таких главных раввинах, которые бы имели смелость решать сложные вопросы в сфере религии и государства и вносили значимые идеи в общественный дискурс. Однако, поскольку этого не происходит уже многие десятилетия, автор считает, что Главный раввинат как институт утратил свое значение. "С учетом коррумпированности, характерной для процесса выбора [главных раввинов], в этих выборах нет никакого смысла. Ни с одним кандидатом, ни с другим. Здесь есть эго, статус, деньги – то, что характеризует реалити-шоу", – пишет автор колонки.

Идо Пахтер критикует деятельность Главного раввината, которая, по его мнению, не приносит пользы обществу, а сосредоточена лишь на назначениях раввинов. Он предлагает реформировать эту структуру, превратив ее профессиональный орган при министерстве по делам религий, который бы занимался религиозными услугами, а роль главного раввина сделать чисто церемониальной, по аналогии с должностью президента Израиля.