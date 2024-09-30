x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Телеканал "Кан-11" восстановил рецепт лепешек из Песни песней

время публикации: 30 сентября 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 13:40
Телеканал «Кан-11» восстановил рецепт лепешек из Песни песней
Anat Hermony/Flash90

Преподаватель Танаха Нетанель Элинсон и специалист по древним аграрным технологиям Миха Эрез приняли участие в ролике телеканала "Кан-11", где речь шла о добыче меда и его значении в библейские времена. Миха отметил, что в то время пчеловодство не практиковалось, а мед находили случайно. Среди известных примеров – история Шимшона (Самсона), который нашел мед в туше льва, и Йонатана, наткнувшегося на соты в лесу.

Элинсон и Эрез процитировали строку из "Песни песней": "Подкрепите меня ашишот, освежите яблоками, ибо я больна любовью". Слово "ашиша" также упоминается в Книге Шмуэля, где описывается, как царь Давид раздавал это угощение народу. Эрез обратил внимание на рецепт из Иерусалимского Талмуда, в котором описывается, как мудрецы рабби Иса из Галилеи и рабби Йоси из Иудеи лакомились калёной чечевицей, перемешанной с медом и поджаренной. По их мнению, это и есть "ашишот", упомянутые в Танахе.

В ролике участники воспроизвели этот древний рецепт: они прокалили красную чечевицу на сковороде, смололи её в кофемолке и просеяли. Кроме меда, Миха предложил добавить в тесто сырое яйцо для лучшей текстуры. Затем "ашишот" поджарили на оливковом масле до золотистой корочки.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 августа 2024

Минфин планирует отменить пошлину на мед перед осенними праздниками
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 17 сентября 2024

Участники интернет-форума предложили свои варианты блюд на Рош а-Шана
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 08 сентября 2024

"Джерузалем пост" об историческом значении звуков шофара