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Давид Йосеф стал главным сефардским раввином, у ашкеназских раввинов будет второй тур

время публикации: 29 сентября 2024 г., 21:11 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 21:22
Давид Йосеф стал главным сефардским раввином, у ашкеназских раввинов будет второй тур
Arie Leib Abrams/Flash90

Комиссия по избранию главных раввинов Израиля провела в воскресенье, 29 сентября, голосование, по результатом которого на пост главного сефардского раввина Израиля был избран раввин Давид Йосеф. Он получил 72 голоса, раввин Шмуэль Элиягу получил 43 голоса, и за раввина Михаэля Амоса проголосовал 21 член комиссии.

67-летний раввин Давид Йосеф сменит на посту главного сефардского раввина Израиля своего брата Ицхака Йосефа, ранее пост главного сефардского раввина занимал их отец, духовный лидер партии ШАС, ныне покойный раввин Овадья Йосеф.

С выбором же нового ашкеназского раввина все оказалось сложнее. Раввин Миха А-Леви и раввин Кальман Бар получили поровну – по 40 голосов членов комиссии, поэтому комиссия проведет второй тур голосования, в котором будут участвовать только эти двое финалистов. Раввин Меир Кахане получил 31 голос, за раввина Моше Хаима Лау проголосовал 21 человек, и за раввина Элиэзера Игра проголосовали шесть человек.

Второй тур голосования начнется в этот же день, в 21:30.

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